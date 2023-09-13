Двукратный спрос, дефицит предложения и высокие ставки: Циан рассказал об аномальной ситуации на рынке долгосрочной аренды жилья

Показатели спроса на рынке долгосрочной аренды в этом году ведут себя нестандартно. Фактически, индекс спроса (среднее число просмотров объявлений на сайте cian.ru отнесенное к среднему показателю за 2021 г.) растет на протяжении всего 2023 г., в том числе, на фоне возвращения релокантов. Об этом сообщают специалисты сервиса.

Летом рост усилился: сыграли роль повышение ипотечных ставок на вторичном рынке (и последующий переток части потенциальных покупателей в категорию арендаторов) и прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями.

Особенность этого года еще и в том, что сезонный рост спроса начался раньше обычного. Если в прошлые годы снижение объема предложения и связанный с ним рост цен фиксировался с конца июля, то сейчас «высокий сезон» де-факто стартовал уже в середине июня. Это можно объяснить ростом информированности арендаторов, которые не хотят в конце августа – начале сентября выбирать из небольшого числа дорогих вариантов.

Потенциальный спрос увеличивался до конца августа, последние ~2 недели он постепенно снижается. К концу августа активность потенциальных арендаторов в 2 раза превышала средние значения начала лета текущего года, лишь на 10% уступала максимальным показателям 2021 г., а относительно конца августа прошлого года спрос на рынке долгосрочной аренды был выше на 65%. К середине сентября спрос относительно локального максимума снизился на 15%.

Максимальный рост спроса относительно начала лета среди крупных городов характерен для Иркутска, Самары и Ставрополя (в ~3 раза). Относительно прошлого года активность наиболее сильно увеличилась в Волгограде и Оренбурге (в 3-3,5 раза). В этих городах спрос в нынешнем сезоне существенно превышает показатели 2021 г. Всего в 20 локациях (из 39 анализируемых) активность арендаторов выше, чем в 2021 г. Медленнее всего идет восстановление рынка в Севастополе (здесь за лето 2023 г. просмотры почти не увеличились), Ижевске и Ростове-на-Дону (здесь просмотры на уровне прошлого года), Екатеринбурге и Новосибирске (здесь спрос в 2 раза ниже, чем в аналогичный период в 2021 г.). В Москве и Санкт-Петербурге активность также ниже, чем в конце августа – начале сентября 2021 г. (на 10-15%), но в 1,5-2 раза выше, чем год назад. Можно зафиксировать общую закономерность – в тех городах, где рынок новостроек развивается активно (представлено много проектов от разных застройщиков) - там вовлеченность жителей в рынок аренды меньше и наоборот (если в региональном центре строится мало новых ЖК, то активность на рынке аренды выше).

Ставки аренды на рекордно высоких уровнях

Средние ставки аренды на рынке долгосрочной аренды продолжают увеличиваться. За летние месяцы в среднем по локациям они увеличились на 14,1% для «однушек» и на 16,3% для двухкомнатных квартир. Относительно прошлого года аренда однокомнатных квартир обойдется дороже в среднем на 15,2%, двухкомнатных – на 14,4%. Т.е. для рынка характерен не только сезонный, но и органический рост ставок. Цены – 23,2 тыс. рублей в месяц для «однушек» и 34,8 тыс. рублей в месяц для «двушек» – находится на исторических максимумах.

За последний месяц рост составил 6,4% и 7,1% соответственно. Темпы увеличились. В сегменте однокомнатных квартир показатель выше среднего значения в предыдущие годы – в 2019 г. рост за аналогичный промежуток времени составил 3%, в 2020 г. – 1,7%, в 2021 г. – 5,1%, в 2022 г. – 4,5%.

Темпы роста цен в «двушках» сопоставимы со значениями 2021 и 2022 гг.

Причина стремительного роста цен не в том, что арендодатели массово переписывают ценники, а в том, что на фоне роста спроса с рынка, в первую очередь, уходят лоты с низкими ставками, что приводит к росту средних цен в оставшемся предложении. Сейчас динамика сильнее зависит от изменений в структуре предложения, а не от повышения ставок на уже экспонируемые лоты.

За летние месяцы сильнее всего увеличились ставки аренды «однушек» в Волгограде (на 40%), Кемерово (на 35%), Челябинске (на 34%), «двушек» – в Барнауле (на 36%), Екатеринбурге (на 35%), Краснодаре (на 34%). За год «однушки» наиболее подорожали во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, «двушки» – во Владивостоке, Кемерово и Саратове. В Москве в однокомнатных квартирах рост цен на 21% за летние месяцы и на 5% за год, в двухкомнатных квартирах – на 30% и 12% соответственно.

На рынке минимальный объем предложения

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться. Сокращение выбора наблюдается на протяжении всего 2023 г. (обычно в первом полугодии фиксируется рост), и в последние месяцы темпы только усилились. С января по сентябрь количество свободных квартир в аренду сократилось в 3 раза, с начала лета – в 2 раза, за последний месяц – на 23%. Относительно начала сентября прошлого года выбор также меньше почти в 2 раза. Сейчас в активной экспозиции в 39 локациях находится ~28,7 тыс. объявлений. Показатель сопоставим с минимальным значением 2021 г. (тогда 32 тыс. лотов).

Пик сезонного спроса уже пройден – темпы снижения объема предложения замедляются: за последние 4 недели выбор сократился на 23%, за аналогичный период времени месяц назад – на 25%.

Наиболее сильно объем предложения за год сократился в Оренбурге (в 4,5 раза), Уфе (в 3,5 раза), Казани, Саратове и Перми (в 3 раза). В Севастополе и Тюмени выбор относительно прошлого года почти не изменился, а в Ярославле и Владивостоке сейчас доступно больше лотов, чем годом ранее. В Москве и Санкт-Петербурге сейчас объем предложения в 2 раза ниже, чем в сентябре 2022 г.