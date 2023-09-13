«Экономика должна играть основную роль в интересах развития регионов», – губернатор Приангарья Игорь Кобзев

Главным мероприятием Восточного экономического форума во Владивостоке стало пленарное заседание, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе участников мероприятия был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Комментируя выступление президента, глава региона отметил, что Владимир Путин обозначил поручение – создать отдельный раздел фронтальной стратегии по изучению недр Дальнего Востока и такого же раздела для Сибири. Глава страны отметил, что есть возможности для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по стратегическим видам сырья. Это гарантия ресурсного суверенитета страны, основа для развития производства новых материалов, природосберегающих технологий, научных разработок.

– Экономика должна играть основную роль в интересах развития субъектов. Услышали, что Владимир Владимирович формирует повестку недропользования, в том числе для Сибири, формирует повестку развития промышленности и экономики в Сибирском федеральном округе. В этом плане мы работаем над стратегическими мероприятиями социально-экономического направления. Для нас важен диалог с президентом и Правительством страны. Мы формируем в рамках поставленных задач свою стратегию развития, – сказал Игорь Кобзев.

Подводя итоги работы на ВЭФ, губернатор отметил, что правительство Иркутской области заключило 11 соглашений, из них одно инвестиционное на сумму девять млрд рублей. Также делегация провела 12 встреч. В рамках встречи с губернаторами подвели итоги работы российских регионов за восемь месяцев.

– Международная повестка остается. Удалось организовать взаимодействие с рядом зарубежных партнеров. В рамках встречи с губернаторами подвели итоги работы регионов за восемь месяцев. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин похвалил Иркутскую область, что не подводим и идем дальше. Пожелал бы всем регионам устойчивой динамики. Надо работать объединенной командой, формировать повестку и реализовывать идеи. Радует, что туристическая инфраструктура идет дальше. Отмечу, что Корпорация «Туризм.РФ» разработала мастер-план по созданию всесезонного курорта «Байкальская слобода» на берегу реки Ангары – это перспективный инвестиционный проект, который интересен нашим жителям, – заключает Игорь Кобзев.