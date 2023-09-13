«Экономика должна играть основную роль в интересах развития регионов», – губернатор Приангарья Игорь Кобзев

Главным мероприятием Восточного экономического форума во Владивостоке стало пленарное заседание, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе участников мероприятия был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Комментируя выступление президента, глава региона отметил, что Владимир Путин обозначил поручение – создать отдельный раздел фронтальной стратегии по изучению недр Дальнего Востока и такого же раздела для Сибири. Глава страны отметил, что есть возможности для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по стратегическим видам сырья. Это гарантия ресурсного суверенитета страны, основа для развития производства новых материалов, природосберегающих технологий, научных разработок.
– Экономика должна играть основную роль в интересах развития субъектов. Услышали, что Владимир Владимирович формирует повестку недропользования, в том числе для Сибири, формирует повестку развития промышленности и экономики в Сибирском федеральном округе. В этом плане мы работаем над стратегическими мероприятиями социально-экономического направления. Для нас важен диалог с президентом и Правительством страны. Мы формируем в рамках поставленных задач свою стратегию развития, – сказал Игорь Кобзев.
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Подводя итоги работы на ВЭФ, губернатор отметил, что правительство Иркутской области заключило 11 соглашений, из них одно инвестиционное на сумму девять млрд рублей. Также делегация провела 12 встреч. В рамках встречи с губернаторами подвели итоги работы российских регионов за восемь месяцев.
– Международная повестка остается. Удалось организовать взаимодействие с рядом зарубежных партнеров. В рамках встречи с губернаторами подвели итоги работы регионов за восемь месяцев. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин похвалил Иркутскую область, что не подводим и идем дальше. Пожелал бы всем регионам устойчивой динамики. Надо работать объединенной командой, формировать повестку и реализовывать идеи. Радует, что туристическая инфраструктура идет дальше. Отмечу, что Корпорация «Туризм.РФ» разработала мастер-план по созданию всесезонного курорта «Байкальская слобода» на берегу реки Ангары – это перспективный инвестиционный проект, который интересен нашим жителям, – заключает Игорь Кобзев.