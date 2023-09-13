ИНК запустила годовые стажировки для молодых ИТ-специалистов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила новый формат подготовки студентов и молодых специалистов — годовые оплачиваемые ИТ- стажировки.

Первыми участниками новой программы стали 14 человек. Это студенты 3–4 курсов Иркутского государственного университета (ИГУ) и Иркутского национального исследовательского университета (ИРНИТУ). Гибкий график в ИНК поможет ребятам осваивать новые знания и получать опыт по востребованным профессиям в ИТ без отрыва от учебы.

— В течение года стажеры будут решать реальные бизнес-задачи компании. Каждый из них получит индивидуальный план развития, включающий программу обучения новым навыкам и развития компетенций. За каждым участников будет закреплен наставник, который будет помогать в профессиональном плане и знакомить с ценностями ИНК, — отметила директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина.

Отбор стажеров осуществлялся на конкурсной основе и вызвал большой интерес среди тех, кто планирует связать свою карьеру с ИТ, — всего было подано 100 заявок на участие. На первом этапе кандидатам было предложено пройти базовое тестирование и решить логические задачи. На втором — принять участие в бизнес-игре на раскрытие навыков коммуникации и лидерских качеств. В финале, в ходе индивидуальных бесед с экспертами компании, оценивались личностные качества участников и их потенциал.

— Раньше я не участвовала в подобных мероприятиях, поэтому мне было интересно узнать, что это такое, как выглядит и как происходит. Я выбрала направление «сопровождение систем». Надеюсь, что за это время во мне увидят хорошего специалиста, и после стажировки я смогу устроиться на полноценную работу в ИНК, — поделилась своим опытом участия в конкурсе студентка 3 курса ИГУ Валентина Булашкинова.

В ИНК работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Для школьников запущен бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы. Студентам доступны корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемые практики на промыслах. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте. Подробная информация о практике представлена на официальном сайте компании в разделе «Программы для молодежи».