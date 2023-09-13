Автомобили конфисковали в Иркутске у «серых» майнеров

Судебные приставы вместе с энергетиками провели в Иркутске первый этой осенью совместный рейд по выявлению должников. Результатом стал арест трёх автомобилей, владельцы которых занимались майнингом криптовалюты в неприспособленных помещениях, сообщили SIA.RU в пресс-службе «Иркутскэноргосбыта».

Судебные приставы с помощью специального оборудования – мобильного аппаратного комплекса – осматривают машины на парковках у торговых центров, жилых домов и по номерам авто проверяют, есть ли долги у его собственника.

Во время первого рейда были арестованы три автомобиля. Долг у владельца УАЗ Пикап почти 1 млн 400 тыс. рублей, Ниссан Тииды – около 290 тысяч рублей, водитель Тойоты Камри задолжал 600 тыс.рублей. Собственник автомобиля Ниссан уже оплатил долг и забрал машину, а вот ещё два автовладельца вероятно вскоре станут пешеходами – УАЗ Пикап и Тойота Камри сейчас находятся на ответственном хранении и в ближайшее время будут выставлены на продажу. Таким образом, майнерам придётся расплатиться реальными рублями за добычу цифровых денег.

Собственники арестованных машин добывали криптовалюту в неприспособленных помещениях.Так, владелец Тойоты разместила оборудование в доме в селе Веденщина. После анализа энергопоотребления выяснили, что энергопотребление дома сопоставимо с тремя такими же по площади домами. Предприимчивые жители региона отказались переоформлять документы и оплачивать электроэнергию по соответствующему тарифу, поэтому энергетики подали в суд. Фемида подтвердила правоту «Иркутскэнергосбыта». Однако нарушители не торопились выплачивать деньги. Тогда к делу присоединились судебные приставы. После того, как были обнаружены и увезены на штрафстоянку машины, один из нарушителей сразу нашел финансовые возможности для выкупа автомобиля.

Энергетики вынуждены судиться с добытчиками криптовалюты, так как пока нет правового регулирования в этой сфере. За пять лет подано более полутора тысяч исков, из них по 900 уже получены результаты, они в пользу энергетиков, остальные дела пока на рассмотрении. По вступившим в силу решениям суда нарушители должны возместить почти 385 млн рублей.

Кроме финансовой стороны вопроса, энергетики обеспокоены и вопросами безопасности.

«Сегодня большинство так называемых «серых» майнеров ставят технику в домашних условиях – в гаражах, на балконах, подвальных или чердачных помещениях, то есть там, где они сами живут. А оборудование для добычи криптовалюты работает круглосуточно, и оно очень энергоёмкое. В свою очередь, внутренние бытовые сети не рассчитаны на постоянную высокую нагрузку, они не спроектированы для промышленного оборудования. Поэтому очень важно соблюдать режимы электропотребления, которые обеспечат надёжность и бесперебойность поставки электроэнергии», – подчеркивает Игорь Тимонин, заместитель директора «Иркутскэнергосбыт».

К косвенным признакам «серого» майнинга относят постоянный шум, высокую температуру внутри помещения, низкое напряжение или его скачки, отключения света.

Сообщить о подозрениях можно энергетикам на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, в аккаунты Свет38 в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777.