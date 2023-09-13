Зарплатное неравенство в России сократилось до уровня 2019 года

Они отличаются в 7,7 раза – 22,7 тыс. против 173,7 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Неравенство доходов в России сократилось до уровня 2019 года, сказано в исследовании FinExpertiza, которое проведено на основе данных Росстата. Сейчас 20% получающих самые низкие зарплаты граждан зарабатывают в среднем 22,7 тыс. рублей, а 20% наиболее высокооплачиваемых кадров – 173 тыс. рублей. В 2023 году разница в этих показателях составляет 7,67 раза, подсчитали в аналитическом агентстве.

Такие данные Росстат публикует раз в два года. Десять лет назад разрыв в доходах составлял 9,03 раза. Вплоть до пандемии зарплатное неравенство постепенно снижалось, достигнув 7,71 раза в 2019-м, отметили в FinExpertiza. Однако в 2021 году на фоне восстановительного роста экономики этот тренд прервался: тогда показатель вырос до 7,9 раза.

Сейчас ярче всего неравенство в доходах проявляется в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тыс. рублей), отмечает в исследовании. Также высокая дифференциация оплаты труда – в Астраханской области (в 7 раз), Санкт-Петербурге (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурской области (в 6,2 раза), подчеркивают эксперты.

Напомним, что в Иркутской области соотношение спроса и предложения на рынке труда находится на уровне 2,9 резюме на вакансию, что говорит о дефиците кадров (напомним, комфортным для рынка труда балансом считается 4 – 7,9 резюме на вакансию). На рекордно низких значениях индекс конкуренции за работу в Иркутской области держится уже три месяца подряд (в июле – также 2,9 резюме на вакансию, в июне – 2,7).

При этом, ряд направлений являются рекордсменами по уровню кадрового дефицита. Сейчас работодатели испытывают максимальные сложности с поиском и наймом специалистов из сферы автобизнеса (1.1 резюме на вакансию), медицины, рабочего персонала, а также специалистов по сельскому хозяйству (по 1.5), строителей (1.7), кадров из сферы добычи сырья (1.8), водителей и машинистов (1.9).