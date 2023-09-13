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Минимальный первоначальный взнос по ипотекам с господдержкой повышен до 20%

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Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Это следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Новые условия по ипотеке вступили в силу с 9 сентября. Согласно документу, на 0,5 п. п. снижается величина субсидий банкам, которые финансируют ипотеки по госпрограммам.

По мнению экспертов, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 12% и роста ставок по базовым ипотечным программам банков до 13-15%, спрос на льготную ипотеку к концу года увеличится. Так, по оценке ВТБ, до конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 п.п. и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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