Из аварийного в съём

Малоимущих россиян будут переселять из аварийных домов вне очереди в съемное по договору соцнайма – без предоставления собственной жилплощади. Об инициативе Минстроя узнали «Известия».

Малоимущим людям, чье единственное жилье стало непригодно для проживания, будут вне очереди предоставлять квартиры по договору соцнайма – аренда от государства по символической цене примерно в 20 рублей за квадрат. Такой законопроект Минстроя поддержал кабмин – копия решения правкомиссии есть у «Известий». Речь идет, в частности, об аварийных домах, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Документ предусматривает внеочередное предоставление помещений по договорам соцнайма как нанимателям, неликвидное жилье которых также обеспечено по такому договору, так и собственникам, «если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат».

Исключение составят жильцы домов, земельные участки из-под которых изъяты для государственных или муниципальных нужд, говорится в пояснительной записке.

Ранее Циан рассказал об аномальной ситуации на рынке долгосрочной аренды жилья. Показатели спроса на рынке долгосрочной аренды в этом году ведут себя нестандартно. Фактически, индекс спроса (среднее число просмотров объявлений на сайте cian.ru отнесенное к среднему показателю за 2021 г.) растет на протяжении всего 2023 г., в том числе, на фоне возвращения релокантов. Летом рост усилился: сыграли роль повышение ипотечных ставок на вторичном рынке (и последующий переток части потенциальных покупателей в категорию арендаторов) и прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями.

Особенность этого года еще и в том, что сезонный рост спроса начался раньше обычного. Если в прошлые годы снижение объема предложения и связанный с ним рост цен фиксировался с конца июля, то сейчас «высокий сезон» де-факто стартовал уже в середине июня. Это можно объяснить ростом информированности арендаторов, которые не хотят в конце августа – начале сентября выбирать из небольшого числа дорогих вариантов.