Энергетики вернули сотовую связь в два села Усть-Кутского района

Для этого сотрудники Иркутскэнерго построили высоковольтную линию электропередачи.

Теперь у почти 100 жителей села Каймоново появилась возможность пользоваться интернетом и общаться с близкими, также связь появилась вдоль федеральной трассы и в деревне Максимово, еще один оператор связи добавился в поселке Ручей.

В 2021 году линия, питающая станции, вышла из строя, собственник отказался ее ремонтировать, начались судебные тяжбы, а каймоновцы остались без мобильной связи. К решению проблемы подключилась Иркутская электросетевая компания и взяла на себя обязательства по строительству и обслуживанию новой линии электропередачи.

В начале этого года энергетики приступили к разработке проектной документации, а в конце июля приступили к строительно-монтажным работам.

Всего было возведено 780 метров линии, установлено 26 опор и смонтировано 2,4 километра провода. В работах принимали участие 23 специалиста и 8 единиц техники. К концу августа строительство было полностью завершено, после приемки работ в начале сентября линию успешно ввели в работу. Благодаря работе энергетиков в Каймоново, Максимово и на прилегающем участке федеральной трассы «Вилюй» вновь появилась связь и интернет.

– Жители Каймоново очень ждали мобильную связь. И благодаря запуску в работу линии они могут вызвать врача, связаться с родственниками или просто воспользоваться интернетом. Кроме того, в селе проживают 12 детей, школьникам интернет просто необходим в случае удаленного обучения. Уверен, теперь все довольны, – Андрей Багаев, глава администрации Ручейского сельского поселения.