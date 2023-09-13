У россиян труд означает стабильность, у американцев – богатство, у китайцев – традицию

Россияне считают, что для русских труд – это стабильность, обязанность и карьера. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян свое личное отношение к труду описывает через такие понятия как стабильность (47%), развитие (45%) и порядок (24%). Семь лет назад в топ-3 характеристик после стабильности и развития входила карьера (49, 48 и 28% голосов соответственно). По сравнению с 2015 годом россияне реже стали ассоциировать труд с успехом (23% против 18% сегодня), но чаще – со справедливостью (13 и 18% соответственно) и свободой (12 и 7% соответственно).

Для русских в целом, по мнению россиян, труд – это стабильность (48%), обязанность (37%) и карьера (24%). Для американцев – богатство (61%), карьера (58%) и успех (40%). Для китайцев – традиция (40%), обязанность (37%) и долг (32%). Для французов – карьера (29%), свобода (28%) и общение (24%). Для немцев – порядок (62%), стабильность (43%) и карьера (29%).

Очевидно, что характеризуя отношение других наций к труду, россияне часто оказывались во власти стереотипов: американской мечты о богатстве, культуры трудоголизма в Китае, «либерте» из девиза Великой французской революции, немецкого «орднунга».

Характеристику труда как общения россияне чаще приписывают нациям, которым свойственна коммуникабельность, – испанцам (29%), итальянцам и бразильцам (по 26%). О многовековой традиции трудиться респонденты говорили в отношении не только китайцев (40%), но и японцев (37%). Уважение как одна из ключевых характеристик труда упоминалась чаще всего также в отношении японцев (25%), на втором месте – турки (24%).

Труд как обязанность – так россияне чаще всего характеризуют отношение узбеков (42%). Ассоциируют труд со справедливостью чаще всего в рассуждениях о русских (14%). Труд и достоинство считают практически синонимами для японцев и англичан (по 17%). Труд в радость, по мнению 23% россиян, прежде всего для бразильцев. Фраза «счастье – в труде» характеризует испанцев (19%). «Гармония» – это также про них, а еще про итальянцев и французов (по 14%).