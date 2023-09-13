Сбер поддержит инициативы по устойчивому развитию БРИКС

В интервью изданию «Лента.ру» председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о развитии российско-китайских экономических отношений, а также о возможностях искусственного интеллекта.

«Большой потенциал я вижу у единого рынка «зеленых сертификатов». Буквально на днях мы представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать как раз такие сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников. Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. А на ВЭФ мы подписали соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов», – говорит он.

В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и продвигать эти инициативы, а мы как Сбер надеемся быть центром компетенций по ним и помогать внедрять их в жизнь.

Напомним, что VIII Восточный экономический форум прошел с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).