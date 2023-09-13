Греф: Мер стабилизации рубля недостаточно

Механизм решения проблемы пока не найден, пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы Сбербанка Германа Грефа телеканалу «Россия-24».

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», – отметил Греф.

Греф подчеркнул, что вряд ли какие-то административные меры валютного регулирования дадут эффект.

Напомним, 15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Мнения аналитиков о том, какое решение предпримет регулятор в сентября расходятся. Аналитики ПСБ прогнозируют рост ключевой ставки на 50-100 б.п. Аналитики БКС предполагают, что до конца года ставка вряд ли поднимется выше 12%.