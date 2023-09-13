Банк «Открытие» выставил на торги нефтедобывающую компанию ООО «Харьяга»

Продаже подлежит 100% доля в уставном капитале ООО «Харьяга» и ее обязательства перед банком «Открытие».

Ранее сообщалось, что ООО «Харьяга» принадлежат две лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Красноярском крае на территории Эвенкийского муниципального района в пределах Шушукского участка. Одна из лицензий - на разведку и разработку участка площадью 448 кв. км сроком до 2029 г. Другая - на геологическое изучение участка площадью 1653,4 кв. км сроком до 2025 г.

При открытии Шушукского месторождения в 2008 году, когда при испытании скважины Шушукская-1, пробуренной на восточном склоне одноименного поднятия, был получен приток нефти из отложений оскобинской свиты (пласт Б-IX), извлекаемые запасы нефти были оценены в 14,8 млн тонн.

Позднее в 2015 г. результаты сейсморазведочных работ МОГТ-3D показали существенное изменение структурного плана, конфигурации залежи и площади нефтеносности: согласно новым планам извлекаемые запасы нефти оцениваются в 49,7 млн тонн (в 3,3 раза выше оценки 2008 года). Основная часть залежи выходит за переделы Шушукского месторождения на территорию Шушукского лицензионного участка. Для постановки данных запасов на государственный баланс необходимо бурение 2-3 скважин на площади Шушукского лицензионного участка. Сейчас ООО «Харьяга» находится на этапе разработки проектно-сметной документации по бурению этих скважин.

Участки компании расположены в 80 км от трубопровода Куюмба-Тайшет, подключенного к ВСТО, что обеспечивает доступ для экспорта в Китай и на другие азиатские рынки.

Торги по ООО «Харьяга» состоятся 18 октября 2023 года в 12:00 (МСК) на сайте АО «Единая электронная торговая площадка». Прием заявок на участие в аукционе – до 13:00 (МСК) 8 октября 2023 года. Дополнительная информация по лоту доступна по ссылке.