ВТБ Лизинг объявляет рыночные результаты первого полугодия 2023 года

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в первом полугодии вырос на 40% в годовом выражении и достиг 140 млрд рублей. Портфель компании на отчетную дату составил 657 млрд рублей. За это время ВТБ Лизинг заключил свыше 15 тысяч новых договоров с клиентами, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные рэнкинга лизинговых компаний «Эксперт РА» за первые шесть месяцев 2023 года.

ВТБ Лизинг вошел в тройку крупнейших лизинговых компаний по объемам нового бизнеса и сохранил лидерские позиции в сегменте ж/д, занял вторые места в сегментах морских, речных судов и телекоммуникационного оборудования. Показал наиболее интенсивный рост нового бизнеса на 30 июня 2023 года относительно показателей июня прошлого года в сегментах грузового транспорта (+123,5%), спецтехники (+132,8%) и автобусов (+136,5%).

КЗа первое полугодие 2023 ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в Москве на 79% до 81 млрд руб. В разрезе регионов почти все регионы выросли в 2 раза и более по объему нового бизнеса, как и в федеральных округах: в Приволжском - 11,2 млрд руб., Южном - 7,6 млрд руб., Сибирском - 7,3 млрд руб., в Дальневосточном – 4,8 млрд руб. и в Северо-Кавказском - 2,4 млрд руб.