Греф рассказал, куда инвестирует свои личные деньги

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что 60% его личных сбережений приходится на облигации, 40% – на акции, передаёт ТАСС.

– У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью, у меня примерно 60 на 40: 60% я инвестирую в облигации, 40% — акции. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке, – сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 47,61%, при акции Сбербанка за это же время прибавили в цене по 85%.