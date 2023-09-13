Отопительный сезон в Иркутске начнется позже, чем планировалось

Власти Иркутска заявили о готовности к отопительному сезону. При этом начать его в городе собираются позже на 3 дня, чем планировалось раньше. Почему, рассказали в пресс-службе мэрии.

«До конца сентября в Иркутске прогнозируют среднемесячную температуру выше нормы. Как сообщили представители ресурсоснабжающих организаций, с 18 сентября начнется поэтапное подключение объектов. С учетом погодных условий можно будет регулировать подачу тепла», – объяснили в администрации.

В первую очередь отопление дадут в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, после чего будут подключаться жилые дома.

Напомним, первоначально снабжать теплом объекты власти собирались с 15 сентября.