Денис Мацуев сыграл на рояле в ангаре самолета МС-21: как это было

Уроженец Иркутска, пианист-виртуоз Денис Мацуев выступил в необычном месте – он сыграл на рояле в ангаре самолета МС-21 на территории авиазавода, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Музыканту подыгрывали и другие артисты: контрабасист Андрей Иванов, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова и барабанщик Александр Зингер. Вместе они исполнили как классические произведения, так и джазовые.

Мероприятие было закрытым: зрителями праздника стали работники авиазавода, члены их семей, а также первые лица города.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области