Жительница Приангарья перевела деньги мошенникам для защиты от аферистов

Жительница Осинского района стала жертвой мошенников – они предложили спасти деньги от аферистов и убедили перевести на свой счет около 300 тысяч рублей, рассказали в полиции Иркутской области.

Установлено, что пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником банка. Он предложил защитить сбережения от мошенников. Пенсионерка доверилась злоумышленникам и, следуя указаниям, осуществила перевод.

«Женщина знала о мобильных интернет мошенничествах, различных способах хищения денежных средств с банковских карт. Неоднократно потерпевшая слышала о таких преступлениях в СМИ и видела информацию в печатной продукции, однако не предполагала, что сама станет жертвой обмана», – резюмировали в полиции.