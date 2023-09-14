Инфляция ускоряется, увеличивается вероятность повышения ключевой ставки

В России с 5 по 11 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,13% с 0,11% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 11 сентября увеличилась до 5,48% с отметки 5,34%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 11 сентября потребительские цены выросли на 3,9%, с начала месяца — на 0,19%.

– В ближайшую пятницу Банк России на очередном заседании будет принимать решение об уровне ключевой ставки, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Прогнозы ее нового значения сильно разнятся от сохранения на прежнем уровне до увеличения на несколько процентных пунктов. Продолжение роста инфляции увеличивает вероятность, что ключевая ставка все же будет повышена, но не столь сильно, как ранее многие опасались.