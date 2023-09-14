Репатриацию валютной выручки могут ввести в России

Инициативу поддержал Минфин, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Сейчас у Минфина более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, однако консенсуса пока нет, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров.

Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить, добавил спикер. Обсуждение валютного регулирование возобновилось в августе, когда курс доллара в моменте превышал 100 рублей. Тогда 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%, что способствовало укреплению нацвалюты.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал справедливый курс доллара в диапазоне 80-85 рублей. – На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, – сообщил глава Сбербанка Герман Греф.