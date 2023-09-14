Новости

Репатриацию валютной выручки могут ввести в России

Инициативу поддержал Минфин, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Сейчас у Минфина более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, однако консенсуса пока нет, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров.

Читайте также:

Минэкономики в 2024 году прогнозирует курс доллара выше 90 рублей
13 сентября 2023
Греф считает, что сейчас «уникальный момент для выхода из долларов и евро» и инвестиций в акции
13 сентября 2023

Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить, добавил спикер. Обсуждение валютного регулирование возобновилось в августе, когда курс доллара в моменте превышал 100 рублей. Тогда 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%, что способствовало укреплению нацвалюты.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал справедливый курс доллара в диапазоне 80-85 рублей. – На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, – сообщил глава Сбербанка Герман Греф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (869)


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий
РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране
ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей – РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес