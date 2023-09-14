Форум «Леса России» проходит в Иркутске

Он стартовал 13 сентября в иркутском «Сибэкспоцентре». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Для участия в форуме со всей страны в регион прибыло около 350 специалистов лесной отрасли.

Среди гостей – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко, сенатор Совета Федерации ФС РФ Татьяна Гигель, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Открытие форума посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Перед началом мероприятия глава региона и гости форума осмотрели технику, экспонированную на выставке SibWoodExpo. Специализированная выставка технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесной отрасли начала работу параллельно с форумом и продлится до 15 сентября. В ней принимают участие более 30 компаний из России и Республики Беларусь.

– Приятно, что в преддверии Дня работников леса, Иркутская область принимает представителей лесной отрасли со всей страны. Сегодня коллеги подводят итоги пожароопасного сезона, обсуждают вопросы лесозаготовки, лесопереработки, цифровизации отрасли. Мне кажется, что развитие цифровизации интересно для многих регионов, особенно традиционно лесных. В Иркутской области около 70 миллионов гектаров леса, и цифровизация отрасли даст возможность усилить учет и контроль за этим огромным природным ресурсом, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Форум продлится два дня. На нем будут рассмотрены новые реалии в инвестиционной деятельности, климатически ориентированные технологии для будущего лесного хозяйства, системы видеомониторнинга и применение беспилотных летательных аппаратов в борьбе с лесными пожарами, особенности реализации Федерального закона о лесной амнистии. Основные круглые столы состоятся во второй день Форума, 14 сентября, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».