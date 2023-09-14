Государственные МФО выдали более полумиллиарда рублей на развитие бизнеса в Приангарье

В течение I полугодия 2023 года малые и средние предприятия Иркутской области получили в фондах предпринимательского финансирования c госучастием региона 269 займов. Средняя сумма займа была более 2 млн рублей, а общий объем кредитования достиг 557 млн рублей. Данные приводит региональное отделение Банка России.

Займы в нескольких районах Приангарья получили компании из сферы торговли, производства, растениеводства и индустрии красоты, а также творческие мастерские. Среди заемщиков как начинающие предприниматели, так и те, кто развивает уже существующий бизнес.

«Многие компании малого и среднего бизнеса нашего региона активно используют возможность брать займы в некоммерческих микрофинансовых организациях. Во-первых, их привлекают выгодные условия. Во-вторых, деньги предприниматели могут потратить и на ремонт или покупку помещения, и на приобретение оборудования или сырья для производства», – отметил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

На 1 июля 2023 года в регионе было зарегистрировано 37 микрофинансовых организаций. 15 из них – некоммерческие МФО, которые специализируются на выдаче займов бизнесу.