Альфа-Банк запустил интерактивную игру для бизнеса в интернет-банке и приложении

12 сентября в интернет-банке и приложении Альфа-Бизнес стартует первая онлайн-игра для предпринимателей «Время бизнеса». Выигрыш можно получить в виде баллов в программе лояльности для бизнеса «Деньги сверху» или получить деньги на накопительный счет.

Игра поможет освежить знания об истории развития предпринимательства в России и мире, а также получить призы. Для участия необходимо за 200 секунд расставить 10 событий в хронологическом порядке: каждому бизнесу — своё время. Если участники справятся, то получат возможность выиграть призы. Каждый день есть одна попытка сыграть.

В игре можно выиграть деньги или получить до 5000 баллов в программе лояльности «Деньги сверху», которые можно обменять на технику, услуги банка и партнёрские предложения. Один балл эквивалентен 1 рублю. За открытие накопительного счета для бизнеса игроки получат 1000 рублей. За рекомендацию счёта для бизнеса можно получить 5000 баллов за каждого друга, который откроет счёт, а друг получит 2000 баллов за каждый открытый счет.

«Мы каждый раз предлагаем предпринимателям лучшие условия для бизнеса – льготные тарифы, выгодные предложения, открываем Фонд немалого бизнеса для развития, делаем Альфа-Конфу по всей стране и каждый день запускаем технологичные решения. Мы знаем, что малый бизнес – это серьезно. А сейчас мы решили дать клиентам возможность немного отвлечься во время решения важных бизнес-задач, освежить знания по истории бизнеса и при этом заработать реальные деньги и баллы. Мы используем лучшие инновационные практики для частных клиентов, поэтому предлагаем интерактив и предпринимателям. Это первая игра в мобильном приложении и интернет-банке. Уверен, что это станет нашей хорошей традицией», – прокомментировал директор малого и микробизнеса Денис Осин.

Сыграть в игру могут клиенты банка в интернет-банке или мобильном приложении Альфа-Бизнес. Игра продлится до 31 октября. Подробнее о правилах – на сайте Альфа-Банка.