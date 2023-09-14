Банки готовы предложить молодым предпринимателям инструменты финансовой поддержки

Банки заинтересованы в поиске новых подходов для стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи, заявил Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ, в своем выступлении на сессии «Оценка долгосрочного эффекта государственных проектов в сфере молодежного предпринимательства» на площадке VIII Восточного экономического форума.



Участники дискуссии обсудили эффективность государственных программ вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и банковские инструменты поддержки молодых предпринимателей. Александр Чернощекин отметил, что конкуренция банков за клиентов-молодых предпринимателей будет расти: «При всем разнообразии существующих мер государственной поддержки молодежного предпринимательства - грантов, гарантий и поручительств со стороны федеральных и региональных ведомств при кредитовании стартапов, адресных субсидий - кредитные организации игроки заинтересованы в поиске новых инструментов стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи. Ведь сегодня это образованные молодые люди, а завтра – это успешные предприниматели с миллионными оборотами», - отметил Александр Чернощекин.



На старте бизнеса у предпринимателей есть потребность в дополнительных финансовых инструментах, которые готов предложить сегодня банковский сектор, в их числе – инвестиционное кредитование, кредитование на оборотные средства, а также цифровые сервисы для быстрого решения всех вопросов по финансовому сопровождению бизнеса, рассказал Александр Чернощекин.«Мы переживаем цифровую кредитную революцию, когда банки с помощью цифрового профиля юридического лица могут кредитовать предпринимателей, практически не запрашивая у них дополнительные документы. Сейчас процесс получения небольших кредитов до 50 млн рублей для предпринимателя выглядит как нажатие одной кнопки в мобильном или интернет-банке. В результате за последние несколько лет количество кредитующихся компаний малого и среднего бизнеса выросло в десятки раз, а упрощение доступа к получению финансирования позволило предпринимателям масштабировать собственный бизнес», - заключил Александр Чернощекин.