Реалист Банк улучшил свои позиции в рэнкинге лизинговых компаний «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2023 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало рынок лизинга в России и изучило показатели свыше 100 компаний. Результатом стал новый рэнкинг лизинговых компаний за первое полугодие 2023 года.

Реалист банк занял 16 место по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе спецтехники, показав существенный рост — 12 пунктов к аналогичному периоду 2022 года. Изменились и другие позиции:

18 место по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе грузового автотранспорта (прирост в рэнкинге на 5 позиций).

33 место по объему профинансированных средств (отметились позитивной динамикой на 18 позиций).

38 место по объему портфеля (поднялись на 6 позиций).

Динамика развития отрасли характеризует не только высокий спрос малого и среднего бизнеса на грузовой автотранспорт и спецтехнику, но и высокое доверие клиентов Реалист Банка.