Новости

Реалист Банк улучшил свои позиции в рэнкинге лизинговых компаний «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2023 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало рынок лизинга в России и изучило показатели свыше 100 компаний. Результатом стал новый рэнкинг лизинговых компаний за первое полугодие 2023 года.

Реалист банк занял 16 место по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе спецтехники, показав существенный рост — 12 пунктов к аналогичному периоду 2022 года. Изменились и другие позиции:

  • 18 место по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе грузового автотранспорта (прирост в рэнкинге на 5 позиций).
  • 33 место по объему профинансированных средств (отметились позитивной динамикой на 18 позиций).
  • 38 место по объему портфеля (поднялись на 6 позиций).

Динамика развития отрасли характеризует не только высокий спрос малого и среднего бизнеса на грузовой автотранспорт и спецтехнику, но и высокое доверие клиентов Реалист Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий
РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране
ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей – РСХБ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес