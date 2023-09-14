Оборот оружия предложили ужесточить в России

Законопроект внесет в ГД лидер фракции СР Сергей Миронов, выяснили «Известия».

В Госдуме предлагают ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом говорится в законопроекте, который был подготовлен с участием лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Учитывая… возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия», – говорится в пояснительной записке к документу. В том числе речь идет о тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке.