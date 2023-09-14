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Четвертый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартует 16 сентября

Бесплатный проект «Академия ИНК» стартует 16 сентября. Это уже четвертый по счету запуск образовательный программы для школьников 7–11 классов от Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Цель проекта – помочь ученикам определиться с будущей профессией и успешно подготовиться к поступлению на профильные специальности. В этом году в Академии планируется обучить более 600 школьников из Иркутска и Иркутского района.

Основными станут интерактивные занятия по химии, физике и математике с преподавателями Иркутского государственного университета (ИГУ). Специалисты ИНК организуют изучение профильных предметов. Также учеников Академии и их родителей ждет знакомство с компанией – экскурсии на объекты, общение с сотрудниками и разбор реальных задач.

Школьники смогут самостоятельно составить программу, посещать интересные им занятия и выполнять практические задания. За выполненные задания будут начисляться баллы, и обладатели наибольшего их числа в финале получат награды от Академии ИНК. Кроме того, участники проекта смогут получить дополнительные баллы при сдаче экзаменов в ИГУ.

Обучение пройдет в офлайн- и онлайн-формате и продлится до 31 декабря 2023 года. Присоединиться к занятиям возможно в любое время, для этого потребуется регистрация на сайте проекта. Новости Академии ИНК доступны в сообществе «ВКонтакте».

В ИНК работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Помимо «Академии ИНК», доступной на всей территории Иркутской области, для школьников Усть-Кута действуют профильные ИНК-Классы. В вузах действуют корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемые практики на промыслах. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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