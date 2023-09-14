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«Sk Fintech Hub» признал Сбер самым инновационным банком России

Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам первого полугодия 2023 года, который составил Сколково («Sk Fintech Hub»). Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, акселераторы для школьников и студентов, платформа цифровых активов, а также активная деятельность по организации хакатонов.

«Сбер всегда стоит во главе инновационных процессов. Лидирующая позиция в рейтинге, который отражает эту деятельность, — ещё одно подтверждение значимости разработанных нами инновационных решений и инвестиций в новые технологии. Сбер развивает собственную линейку акселераторов, проводит хакатоны, запустил платформу для стартапов по поиску инвесторов и заказчиков, а также платформу цифовых активов, где уже состоялось 50 выпусков ЦФА юридическими лицами», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Всего в исследовании Sk Fintech Hub приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 19 критериям в пяти блоках: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

Методология рейтинга сформирована с учётом рекомендаций участников финансового рынка и степени внедрения инструментов в исследуемые банки. Одним из ключевых критериев стало наличие в банке исследований в сфере искусственного интеллекта. Также в рейтинг добавлены критерии по запуску школьных и студенческих акселераторов — эти программы в Сбере уже прошли больше 130 тысяч ребят со всей страны, наличию специальных решений для венчурного рынка — на SberUnity сегодня 3 тысячи стартапов, 90 корпораций и инвесторов, сервисов для ВЭД и собственной платформы цифровых активов.

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе — data-driven подход, который базируется на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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