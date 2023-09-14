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Рестораны поднимут цены осенью

Меню станет дороже на 15-20%. Об этом «Известия» рассказали эксперты.

Российские рестораны осенью могут поднять цены до 20%, рассказали опрошенные «Известиями» представители общепита. Также некоторые заведения планируют скорректировать меню – изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов, добавили они.

– Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг, – уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров.

Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный полагает, что в этот раз ресторанам не удастся избежать роста цен.

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– Мы прогнозируем подорожание меню на 15-20%. Если ранее у нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, который мы не хотели превышать, например свыше 690 рублей за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила и поставить ценник выше, – сказал он «Известиям», добавив, что компания допускает не только изменение цен, но и корректировку меню.

Напомним, что «Вкусно – и точка» откроет ресторан в Иркутске. В интервью ТАСС покупатель активов McDonald’s Александр Говор рассказал о планах зайти в столицу Приангарья – Иркутск, однако точных сроков не назвал. Говор подчеркивает, что раньше рестораны не открывали в городах с населением меньше 300 тысяч человек. Сейчас стратегию поменяли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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