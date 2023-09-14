РСХБ на ВЭФ: Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране

Доля сетевого ритейла на Дальнем Востоке является одной из самых низких в стране. Развитие розничных сетей увеличит объем продукции категории «фреш» (скоропортящейся продукции), производимой на территории региона, в том числе мясо, молоко и овощи. Инвестиции оцениваются более чем в 100 млрд рублей.

Торговая площадь продуктового магазина на 1000 человек в ДФО – 178 кв. метров, что в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране – 267 кв. м. Такая пропорция связана с отсутствием на территории макрорегиона сетевых магазинов. Так, согласно мнению экспертов Россельхозбанка, по доле сетевой розницы в обороте продовольственного рынка ДФО занимает предпоследнее место. При этом оборот торговли продуктами на душу населения у региона в месяц - один из самых высоких. Если в ДФО он составляет – 8,7 тыс. рублей в месяц, то по стране он – 8,5 тыс. рублей. Ожидается, что с приходом в регион X5 Retail Group ситуация должна измениться в лучшую сторону. В отсутствие крупных розничных сетей ведущие позиции на рынке занимали локальные сети, при этом даже самая крупная из них представлена всего в нескольких субъектах региона.

Приход в ДФО сетевого ритейла приведет к увеличению объема продукции категории «фреш» до среднестранового уровня. Россельхозбанк оценил размер инвестиций, необходимые для производства данной продукции силами локальных поставщиков - в общей сложности они составят более 100 млрд рублей.

Основной чертой сетевой торговли является представленность в ассортименте магазинов скоропортящейся продукции, именно она является драйвером трафика и спроса магазинов формата «у дома» и супермаркетов. У крупнейших розничных сетей присутствие продукции категории «фреш» составляет 50% товарооборота. По данным аналитиков РСХБ, при выборе основанного продуктового магазина 55% респондентов считают ключевым критерием - качество ассортимента скоропортящейся продукции (как, например, молочная и молочная продукция, яйца, сыр и другие). При этом количество локальных поставщиков такой продукции недостаточно для обеспечения населения скоропортящимися продуктами. Развитие ритейла, в том числе крупнейших сетевых компаний, станет мощным драйвером к развитию агропромышленного комплекса, к которому относятся производители продукции категории «фреш» и, как следствие, к увеличению рабочих мест, притоку человеческого и финансового капитала в регион.

«Развитие сетевой розницы создает условия для роста доступности продовольствия, а также к увеличению производства локальной продукции и усилению конкуренции для производителей в ДФО. Регион интересен для крупнейших федеральных игроков, мы наблюдаем высокую заинтересованность розничных сетей в развитии на Дальнем Востоке, - отмечает директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова. - Выстраивание долгосрочных отношений с локальными производителями скоропортящейся продукции является ключевым фактором развития федеральных торговых сетей в ДФО. Расстояние 4000 км от «ядра» производства продуктов категории «фреш» делает регион привлекательным для запуска новых производств. Очевидно, для реализации такой масштабной программы потребуется привлечение значительных финансов. И РСХБ является той «точкой роста» для привлечения инвестиций, обеспечения ритейла продукцией».