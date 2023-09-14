ПСБ на ВЭФ: Совершенствование механизма проектного финансирования станет стимулом комплексного развития территорий

Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, в рамках сессии «Финансирование в жилищном строительстве» на площадке VIII Восточного экономического форума рассказал о возможностях проектного финансирования жилой недвижимости как факторе устойчивого роста строительной отрасли и российской экономики в целом.

Участники дискуссии обсудили дополнительные возможности комплексного развития территорий и реновации в российских регионах. Константин Басманов поддержал инициативу по включению расходов, связанных с расселением ветхого фонда, в затраты в рамках проектного финансирования: «Проектное финансирование жилищного строительства, особенно в таких крупных и экономически активных регионах как Дальний Восток, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков. Реализация подобных проектов ускорит темпы обновления жилого фонда в регионе, станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды».

ПСБ заинтересован в развитии новых форматов взаимодействия с девелоперами и масштабировании поддержки региональных застройщиков, сказал Константин Басманов.

«Мы готовы предложить механизм проектного финансирования - в том числе компаниям малого и среднего бизнеса, чтобы они смогли эффективно и удобно пользоваться этим инструментом. Практика показывает, что небольшие региональные девелоперы обладают большей долей собственных средств на балансе и очень выборочно подходят к привлечению дополнительного финансирования. Их обеспеченность собственным капиталом выше, чем у крупного бизнеса, который работает с большим кредитным плечом. В конечном итоге это означает, что небольшие девелоперы обладают гораздо большим потенциалом для использования механизма проектного финансирования в масштабировании собственных девелоперских проектов».