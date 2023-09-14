Дальний Восток может достичь уровня внутреннего туризма, как в Японии

По оценке Россельхозбанка, к 2025 году туристический поток на сельские территории России увеличится на 60% до 5 млн человек в год, многие из них будут путешествовать по Дальнему Востоку. Одной из жемчужин всего ДФО исстари считается его природа. О методах поддержки туристической отрасли на сессии «Открывая Дальний Восток: тропами тигра и леопарда» Восточного экономического форума рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Константин Стырин.
«Россельхозбанк тоже идёт тропами леопарда и тигра. У нас есть специальные карты для клиентов под названием «Амурский тигр». С каждой транзакции перечисляются средства на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. С момента запуска проекта выпущено 98 тысяч карт и перечислено более 200 млн рублей», – рассказал Константин Стырин.
Восстановление популяции краснокнижной дикой кошки идёт с 2013 года, когда был создан Центр «Амурский тигр». По результатам «тигриной» переписи 2022 года установлено, что за 10 лет популяция хищника увеличилась с 500 до 750 особей. Таким образом, россияне-пользователи карт также внесли свой вклад в весомое улучшение ситуации.
Сохранение дикой природы принципиально важно для задействования туристического потенциала ДФО. По расчётам РСХБ, к 2025 году турпоток на сельские территории России вырастет на 60% и составит 5 миллионов человек в год, причём более 2 млн из них – это экотуристы. Для Дальнего Востока это перспективное направление.
По мнению Константина Стырина, точками роста и притяжения для агротуризма могли бы стать фермерские хозяйства.
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«Курс по агротуризму как отдельную специализацию уже изучили более 300 студентов образовательного проекта «Школа фермера». Однако мало научить вести бизнес, надо создать каналы выхода на потенциальную аудиторию. Мы развиваем онлайн-платформу Своё За городом, это своеобразный агрегатор сельских путешествий, где фермеры и туристы могут найти друг друга. Пользователи могут легко найти тур на мараловую или даже страусиную ферму на Дальнем Востоке», – отметил Константин Стырин.
Сейчас на платформу внедрён новый формат – «День на ферме». Он позволяет «с головой» погрузиться в ремесленный быт фермерских хозяйств, принять участие в мастер-классах и попробовать себя в качестве агрария. В ближайших планах — увеличение ассортимента туров по Дальнему Востоку в 2,5 раза.
«Регионам Дальнего Востока нужен инвестиционный меморандум – конкретно по проектам и кластерам, которые необходимо создать. Это приведёт в ДФО потоки инвестиций. С учётом всех предпосылок Дальний Восток обладает колоссальным потенциалом по туризму. Он оценивается на уровне 1-2 гостей в год на каждую семью. Это показатель внутреннего туризма Японии, которого мы можем достичь за несколько лет», – подвёл итог Константин Стырин.