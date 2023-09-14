Дальний Восток может достичь уровня внутреннего туризма, как в Японии

По оценке Россельхозбанка, к 2025 году туристический поток на сельские территории России увеличится на 60% до 5 млн человек в год, многие из них будут путешествовать по Дальнему Востоку. Одной из жемчужин всего ДФО исстари считается его природа. О методах поддержки туристической отрасли на сессии «Открывая Дальний Восток: тропами тигра и леопарда» Восточного экономического форума рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Константин Стырин.

«Россельхозбанк тоже идёт тропами леопарда и тигра. У нас есть специальные карты для клиентов под названием «Амурский тигр». С каждой транзакции перечисляются средства на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. С момента запуска проекта выпущено 98 тысяч карт и перечислено более 200 млн рублей», – рассказал Константин Стырин.

Восстановление популяции краснокнижной дикой кошки идёт с 2013 года, когда был создан Центр «Амурский тигр». По результатам «тигриной» переписи 2022 года установлено, что за 10 лет популяция хищника увеличилась с 500 до 750 особей. Таким образом, россияне-пользователи карт также внесли свой вклад в весомое улучшение ситуации.

Сохранение дикой природы принципиально важно для задействования туристического потенциала ДФО. По расчётам РСХБ, к 2025 году турпоток на сельские территории России вырастет на 60% и составит 5 миллионов человек в год, причём более 2 млн из них – это экотуристы. Для Дальнего Востока это перспективное направление.

По мнению Константина Стырина, точками роста и притяжения для агротуризма могли бы стать фермерские хозяйства.

«Курс по агротуризму как отдельную специализацию уже изучили более 300 студентов образовательного проекта «Школа фермера». Однако мало научить вести бизнес, надо создать каналы выхода на потенциальную аудиторию. Мы развиваем онлайн-платформу Своё За городом, это своеобразный агрегатор сельских путешествий, где фермеры и туристы могут найти друг друга. Пользователи могут легко найти тур на мараловую или даже страусиную ферму на Дальнем Востоке», – отметил Константин Стырин.

Сейчас на платформу внедрён новый формат – «День на ферме». Он позволяет «с головой» погрузиться в ремесленный быт фермерских хозяйств, принять участие в мастер-классах и попробовать себя в качестве агрария. В ближайших планах — увеличение ассортимента туров по Дальнему Востоку в 2,5 раза.

«Регионам Дальнего Востока нужен инвестиционный меморандум – конкретно по проектам и кластерам, которые необходимо создать. Это приведёт в ДФО потоки инвестиций. С учётом всех предпосылок Дальний Восток обладает колоссальным потенциалом по туризму. Он оценивается на уровне 1-2 гостей в год на каждую семью. Это показатель внутреннего туризма Японии, которого мы можем достичь за несколько лет», – подвёл итог Константин Стырин.