​​​​​​​Трафик в сети LTE растет в Приангарье

Жители Иркутской области наращивают мобильный трафик в LTE. Аналитики МегаФона посчитали, за год передача данных в сети четвертого поколения в Приангарье выросла на 4%. Сегодня на нее уже приходится более 90% от общего объема трафика абонентов оператора.

На активное использование 4G повлияло развитие сети в регионе, а также выполнение программы рефарминга, когда частоты из 2G и 3G переводят в современный стандарт LTE. Расширение покрытия и улучшение качества связи способствует росту числа пользователей смартфонов.

Самыми качающими абонентами области стали жители Костино, Онота и Кумарейки. Здесь в среднем на одного пользователя приходится наибольшее количество мегабайт. В топ-10 также попали Тамтачет, Закулей, Усть-Када, Шиткино, Харанжино, Мамакан и Куватка. Среди городов Иркутской области наиболее активно мобильный интернет используют жители Бодайбо и Киренска.

«Жители небольших населенных пунктов, как правило, самые активные пользователи мобильного интернета. С помощью смартфонов они много общаются в мессенджерах, используют интернет для обращения в государственные и финансовые организации. Растет пользовательский трафик на видеохостинги и онлайн-кинотеатры. Мы отслеживаем нагрузку, определяем точки роста мобильной активности и усиливаем там телеком-инфраструктуру – это позволяет наращивать скорость интернета, расширять емкость и покрытие сети LTE», - рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

Отметим, что МегаФон ведёт комплексное развитие сети в Иркутской области, обеспечивая расширение покрытия и высокую скорость передачи данных. Так с начала года построены и модернизированы базовые станции в Мамонах, Большом Голоустном, Чунском, Лесогорске, Олонках и других населенных пунктах региона.