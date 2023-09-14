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Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для предпринимателей

Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подготовки и подачи в ФНС заявления на получение патента индивидуальными предпринимателями. Им можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).

Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.

Сервисом воспользоваться просто:

  • перейдите по ссылке
  • выберите вид деятельности, для которой хотите получить патент, и регион
  • заполните необходимые поля
  • ожидайте ответ от ФНС в течении 5 рабочих дней.

Стоимость услуг:

  • создание заявления на ПСН для самостоятельной подачи в ФНС — 690 рублей
  • заявление и подача в налоговую онлайн — 1390 рублей.

Предприниматели смогут воспользоваться сервисом бесплатно до 17 сентября 2023 года включительно.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKTouG

/ Сибирское Информационное Агентство /
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