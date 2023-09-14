Reuters: iPhone 12 сняли с продаж во Франции из-за высокого радиоактивного излучения

Компания Apple должна прекратить продажи своей модели iPhone 12 во Франции из-за превышения порогового уровня радиации, заявил зарубежному изданию Reuters младший министр цифровой экономики Франции в интервью газете Le Parisien, опубликованном во вторник.

По словам Жана-Ноэля Барро, французская организация ANFR, следящая за радиацией, уведомила Apple о своем решении запретить продажи iPhone 12 после проведения тестов, которые показали, что удельный коэффициент поглощения (SAR) смартфона несколько превышает допустимый по закону уровень.

По словам Барро, для устранения проблем с радиацией достаточно обновить программное обеспечение.

«Ожидается, что Apple ответит в течение двух недель», – сказал он, добавив: Если они этого не сделают, я готов отдать приказ об отзыве всех iPhone 12, находящихся в обращении.