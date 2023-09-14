Введение ОСГОП для такси принесет страховщикам 2 млрд рублей в год

Компании получат около 700 тыс. новых клиентов. Об этом пишут «Известия».

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» вступил в силу в 2013 году. Сейчас он распространяется только на общественный транспорт, однако с 1 сентября 2024 года наличие такой страховки станет обязательным и для автомобилей такси.

Согласно закону, если во время поездки пассажир получит травму, то страховая компания будет обязана выплатить ему до 2 млн рублей в случае причинения ущерба здоровью и до 23 тыс. рублей за вред, причиненный имуществу. В случае гибели пассажира его родственники вправе рассчитывать на 2,05 млн рублей.

– За десять лет работы рынка ОСГОП страховщики накопили богатый опыт осуществления выплат пострадавшим пассажирам общественного транспорта и их родственникам. Распространение закона об ОСГОП на такси позволит применить все наработанные практики, делающие положение пострадавших пассажиров значительно более защищенным, и для пассажиров такси, – заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Ранее в «Яндекс.Такси» объяснили рост цен на поездки нехваткой водителей, новым законом о такси и подорожанием автомобилей. Об этом телеканалу RTVI заявили в пресс-службе сервиса. В ФАС признали доминирующее положение «Яндекс.Такси» на рынке. При этом проводить проверки бизнеса ведомство не может из-за моратория, действующего до конца 2024 года.

Как сообщили RTVI в «Чек Индекс», в среднем стоимость поездки на такси в России за август составила 441 руб., в Москве — 778 руб. Средний чек по России оказался на 6% выше, чем в прошлом году, а также на 3% выше уровня июля текущего года.