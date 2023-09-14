Банк «Открытие» на четверть увеличил выдачи кредитов малому и среднему бизнесу

В первом полугодии 2023 года банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) выдал кредиты малому и среднему бизнесу на 100 млрд рублей и профинансировал 4,4 тысячи проектов. Кредитный портфель компаний МСБ достиг 491 млрд рублей.

Более половины выдач в кредитном портфеле – 56% - приходятся на кредиты на пополнение оборотных средств, 34% - на инвестиционные цели и 10% - проектное финансирование.

«Структура нашего кредитного портфеля в полной мере отражает текущие потребности бизнеса. В 2023 году малый и средний бизнес ожидаемо быстрее крупных корпоративных компаний адаптировался к новым реалиям. Многие компании перестроили свою бизнес-модель для выхода на новые рынки и развития в новых для себя отраслях. Высокая доля оборотного кредитования обусловлена тем, что оно помогает малому и среднему бизнесу поддержать финансовую устойчивость и расширить деятельность даже в условиях макроэкономической нестабильности и внешних ограничений», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств — 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте.