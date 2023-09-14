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Банк Уралсиб предлагает бизнесу онлайн-бухгалтерию в составе базового пакета услуг

Банк Уралсиб включил сервис онлайн-бухгалтерии 1С в базовый пакет услуг РКО для новых клиентов – индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Ссылка для бесплатного доступа к сервису будет автоматически направляться новому клиенту после открытия нового расчетного счета (первого расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») и подключения пакета услуг на адрес электронной почты, который был указан клиентом при открытии счета.

Для подключения онлайн-бухгалтерии:

  • пройдите по ссылке, указанной в письме;
  • укажите ФИО, номер телефона, на который затем придёт смс с паролем, а также адрес электронной почты для восстановления пароля при необходимости;
  • введите ИНН;
  • нажмите на кнопку «Получить бесплатный доступ»;
  • доступ активирован.

Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCK2BDR

/ Сибирское Информационное Агентство /
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