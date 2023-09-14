Названа дата, когда дадут отопление в Братске

Власти Братска Иркутской области назвали дату, когда в городе начнется отопительный сезон: это произойдет уже в начале следующей недели, рассказал мэр Сергей Серебренников.

«Начинаем отопительный период в Братске с 18 сентября. Подписал соответствующее постановление», – сообщил градоначальник.

В первую очередь, горячую воду дадут в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Затем – в многоквартирных домах. Только после этого в объектах социально-бытового и коммунального назначения.

Мэр отметил, что Братск готов к подаче тепла.