Регионы России получат 10 млрд рублей на развитие отелей и глэмпингов

Правительство России выделит 58 регионам 10 млрд рублей дополнительно на развитие отелей и глэмпингов, рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Таким образом, будет создано свыше 8 тыс. номеров в гостиницах, что станет весомым стимулом для развития регионов, а у граждан к новому отпускному сезону, уже в следующем году, появится более широкий выбор всех вариантов отдыха», – сообщил спикер.

Будут поддержаны инвесторы, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения и помогают гражданам отдыхать в комфортных и безопасных условиях. Работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта по туризму.

Ранее на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей.