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Власти Иркутского района: «Начало отопительного сезона может быть отложено»

Стало известно, когда в Иркутском районе начнется отопительный сезон. При этом его старт могут отложить. Почему, рассказали в пресс-службе администрации.

«Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены на более поздний срок при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия и на более ранний срок при уровне ниже 8 градусов», – отметили власти.

Пока же, предварительно, отопительный сезон в Иркутском районе собираются начать 18 сентября – мэром подписано соответствующее постановление.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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