Стали известны три новых резидента ОЭЗ «Ворота Байкала»

Они построят рядом с Байкалом большую 4* гостиницу на 732 места, арт-отель на 40 мест и торгово-развлекательный комплекс. Объем инвестиций составит около 2,4 миллиарда рублей.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» пополнилась тремя новыми резидентами с общим объем инвестиций около 2,4 миллиарда рублей. Теперь в ОЭЗ зарегистрировано 23 резидента, которые в общем вложат в свои проекты более 20 миллиардов рублей.

Компания «Медная гора» планирует построить у подножия горы Соболиной арт-отель на 40 мест с рестораном и банным комплексом. Стоимость проекта – 177 миллионов рублей. Отель начнет принимать гостей в 2025 году.

Компания «Большой Байкал» намерена построить к 2027 году в прибрежной части территории ОЭЗ многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с магазинами, ресторанами, бассейнами, спортивными, развлекательными и детскими площадками. Комплекс займет территорию площадью один гектар. В строительство ТРК инвестор планирует вложить 286,6 миллиона рублей.

Самый масштабный проект на территории ОЭЗ «Ворота Байкала» намерена реализовать компания «Вало Проджект» – дочерняя структура компании VALO Service из Санкт-Петербурга.

В планах «Вало Проджект» к 2027 году построить большой гостиничный комплекс на 732 места категории 4 звезды. Комплекс разместится на 16,3 гектара в предгорной части особой экономической зоны. Кроме отеля там расположится спортивный и СПА-комплексы. Проект оценивается в 1,9 миллиарда рублей. «Вало Проджект» отмечает, что отель будет отличать высокий уровень сервиса.

– Один из основных приоритетов Правительства Иркутской области – это создание условий для цивилизованного туризма. В условиях санкций внутренний туризм начал развиваться в разы активнее, поток посетителей вырос, и, чтобы сохранить природу Байкала, мы должны создавать условия. Чтобы от дикого отдыха туристы переходили к организованному и экологичному. Для этого создана особая экономическая зона, проекты которой, с одной стороны, позволят создать эти цивилизованные условия, а с другой – создадут дополнительную экономическую активность в городе, позволят создать новые рабочие места, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

В настоящее время рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры ОЭЗ, в том числе – строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и прокладка силового кабеля в Предгорном районе.

В 2023–2024 годах на реализацию мероприятий по строительству остальных объектов инфраструктуры ОЭЗ в областном бюджете предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.