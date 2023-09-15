​​​​​​​Почти 650 тыс. подержанных автомобилей купили россияне в августе

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тысяч «штук» за месяц, составив 647 тысяч единиц. При этом на рынок в августе пришло на 52 тысячи больше покупателей, чем в июле. Подталкиваемые очередной волной повышения курса доллара, россияне старались приобрести как можно больше товаров по старым рублевым ценам. Больше половины рынка (54%) продолжали занимать машины всего двух стран –Японии и России. При этом наилучшую динамику проста продаж показали марки из Поднебесной. В модельном разрезе Ford Focus уступил место лидера Kia Rio. Всего за восемь месяцев новых владельцев нашли уже 4,4 миллиона легковых машин. Это почти на миллион автомобилей больше, чем за тот же период годом ранее.

В августе российский рынок автомобилей с пробегом отметился тем, что впервые в текущем году перешагнул отметку в 600 тысяч сделок за месяц. Рекордными оказалась динамика роста (+9% к июлю) и прибавка сразу на 52 тысячи машин. Прежде колебания в основном не превышали 3-5%. Причина столь резких изменений – очередная волна панических настроений в авторитейле, возникшая вследствие понижения курса рубля к основным валютам.

Еще один мотивирующий фактор – недавний запрет на ввоз японских автомобилей с двигателем больше 1,9 л. - в августе уже не оказывала того же влияния, что месяцем ранее. По крайней мере, в отличие от июля в последний месяц лета отнюдь не японские машины оказались в лидерах по динамике роста продаж, хотя по-прежнему продолжали «делать погоду» на рынке в целом. Автомобили японских марок обеспечили рынку более 184,4 тысячи сделок или 28% объемов продаж. Второе место по доле на пробежном рынке заняли отечественные бренды - 26% и 165,3 тысячи а/м, третье досталось европейским маркам - 23% или 146,3 тысячи а/м. Долее расположились корейские (13%, 85,1 тысячи а/м) и американские (7%; 45,7 тысячи а/м) марки. Китайские автоконцерны, лидирующие последние месяцы на первичном рынке, на вторичном занимают пока только 2% продаж или 14,4 тысячи а/м. При этом именно китайские авто показали наилучшую динамику роста, совокупные продажи подержанных китайских машин выросли за месяц на 13%. Машины из Поднебесной все больше входят в обиход и начинают все чаще менять владельцев.

По составу первая «двадцатка» брендов-лидеров в августе не изменилась.

С большим отрывом от остальных лидирует Lada (146 тысяч автомобилей; +10,1% к июлю). Это неудивительно, так как сразу четыре модели российского автогиганта удержались в десятке лучших по популярности (Lada Granta – 13,2 тысячи, «классика» 2107 – 12,6 тысячи, «девятка» 2114 – 12,2 тысячи и Priora – 11,1 тысячи). Можно напомнить, что за исключением Granta все остальные модели из этого списка давно сняты с конвейера, но за счет низкой цены продолжают активно менять владельцев.

В свою очередь чешская Skoda, несмотря на скромное 14-е месте в абсолютном зачете марок (15,5 тысяч а/м), в августе оказалась лидером по динамике роста (+16%). Почти половину сделок обеспечила всего одна модель – Octavia (7,4 тысячи). На рынке новых автомобилей эти машины еще недавно продавались десятками тысяч в год, и сейчас подошло время, когда первые владельцы начали от них избавляться. Популярна Octavia и в более возрастных сегментах – от 10 лет и старше. До кризиса 2014 года она неоднократно становилась лидером сегмента «гольф»-класса.

Доля «корейцев» в российском «пробежном» сегменте по-прежнему немаленькая – 13,1%. В абсолютных цифрах было продано 38,6 тысячи подержанных а/м Kia (+9% к августу) и 32,7 тысячи а/м Hyundai (+8%). В разрезе моделей бестселлером в каждой марке продолжали оставаться малолитражки Kia Rio и Hyundai Solaris. В топ-10 они еще долго будут сохранять свою законную прописку.

Также на нашем рынке по-прежнему популярны «немцы» (14%). Из них наиболее востребован Volkswagen (28,8 тысячи, +9,3%). На 11-м и 12-м местах стабильно держатся престижные BMW и Mercedes-Benz. Демократичному Opel хватило чуть меньше 13 тысяч машин, чтобы сохранить 16-е месте в рейтинге.

И наконец, «американцы» Ford и Chevrolet, а также «француз» Renault и «узбечка» Daewoo сохраняют свою популярность на вторичном рынке в основном за счет старых запасов. Машины этих марок оказались довольно крепкими, и они наверняка еще не раз обретут следующего владельца.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В целом, в топ-20 все марки так или иначе нарастили продажи. Если бы все 12 месяцев в 2023 году количество перерегистраций на вторичном рынке было таким же высоким, как в августе, то общий годовой объем рынка приблизился бы к восьми миллионам автомобилей. Однако первая половина года была для сегмента не столь успешной. По итогам восьми месяцев новых хозяев получили всего 4,4 миллиона автомобилей.

При этом погоду в бизнесе продолжают делать машины всего двух стран - Япония и Россия. В то же время начавшийся сентябрь уже показывает, что число сделок по машинам из страны Восходящего солнца сократились на Дальнем востоке на 25-30%. А значит, и доля японских машин с пробегом в стране скорее всего сократится. Однако замещение «японцев» автомобилями из других стран наверняка будет сильно растянуто во времени в силу их массовости. В этом свете общий объем рынка в сентябре-октябре как минимум серьезно не увеличится относительно августа, а как максимум – окажется на 2-3% скромнее».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж августа 2023 года

№ Марка Август 23 Июль 23 Январь-август 23 Август 23 / Июль 23 1 LADA 145963 132599 1007271 10,1% 2 Toyota 73558 68149 487709 7,9% 3 Kia 38646 35440 260829 9,0% 4 Nissan 33556 30725 223629 9,2% 5 Hyundai 32717 30321 223617 7,9% 6 Volkswagen 28802 26349 194351 9,3% 7 Honda 21256 20287 143531 4,8% 8 Ford 21068 19787 146296 6,5% 9 Renault 21058 19575 150961 7,6% 10 Chevrolet 20620 18669 144640 10,5% 11 BMW 18746 17837 132728 5,1% 12 Mercedes-Benz 16733 15224 116105 9,9% 13 Mitsubishi 16279 15353 112005 6,0% 14 Škoda 15532 13416 102794 15,8% 15 Mazda 14249 13493 97449 5,6% 16 Opel 12885 12249 87901 5,2% 17 Daewoo 11369 10654 79354 6,7% 18 Audi 11247 10376 78866 8,4% 19 Lexus 7313 6499 46621 12,5% 20 Subaru 6343 5798 41559 9,4%

Топ-10 популярных моделей среди а/м с пробегом по итогам продаж августа 2023 года

№ Марка и модель Август 23 Июль 23 Январь-август 23 Август 23 / Июль 23 1 Kia Rio 13178 11952 90104 10,3% 2 LADA 2190 Granta 13134 11528 86141 13,9% 3 Hyundai Solaris 12812 11781 89602 8,8% 4 Ford Focus 12751 11985 88994 6,4% 5 LADA 2107 12613 11851 88456 6,4% 6 LADA 2114 Samara 12240 11121 86227 10,1% 7 Toyota Corolla 11593 10805 77432 7,3% 8 LADA 2170 Priora 11054 10161 77557 8,8% 9 VW Polo 9773 8729 65944 12,0% 10 Читайте также: Введение ОСГОП для такси принесет страховщикам 2 млрд рублей в год ВТБ Лизинг объявляет рыночные результаты первого полугодия 2023 года Toyota Camry 9735 9255 70392 5,2%

Источник данных: регистрации автомобилей агентства «Автомаркетолог»