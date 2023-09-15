Концепцию развития креативных индустрий создадут в Иркутской области

Развитие направления глава региона Игорь Кобзев обсудил на встрече с Игорем Намаконовым, генеральным директором Федерации креативных индустрий. Концепция направлена на поддержку творческой деятельности, выводу её продукции на рынок, в дальнейшем это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность, отличие от других территорий страны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Нам это интересно. Среди жителей Иркутской области много талантов, которые могут развивать творческие направления, создавая индивидуальность региона. Мы будем поддерживать это на уровне Правительства Иркутской области, сформируем модель управления центрами креативных индустрий, найдём единомышленников, которые будут рассматривать все творческие направления как приоритетные, а также формируя специальности и профессии, которые могут быть использованы при обучении детей, – сказал Игорь Кобзев.

Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии. Наиболее развиты такие сферы как архитектура, издательское дело, разработка программного обеспечения, реклама, теле-, радио- и интернет-вещание.

Приоритетными направлениями для развития являются производство кино, анимационной продукции, литературная деятельность, графический, промышленный дизайн, мода, гастрономическая индустрия. В октябре в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется первая в Прибайкалье Школа креативных индустрий. Дополнительное творческое образование в ней смогут получать 180 школьников 5-11 классов. В 2024 году такая школа откроется в Саянске.

– Креативная индустрия – это новый формат экономики, который предполагает монетизацию интеллектуальной собственности на основании творческого труда, который производится непосредственно в регионе. Нужно создавать не узкие условия для развития творческих направлений, а кроссиндустриальные, где могли бы все они могли пересекаться, создавая яркие проекты. Это глубоко локальная история: выявлять особенности своего региона исходя из его наследия. В каждом регионе или городе можно найти свои уникальные вещи, которые даже внутри страны будут удивлять, – сказал Игорь Намаконов.

В России тема развития твореских индустрий получает большое развитие. О её поддержке во время Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления.