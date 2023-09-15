«Слата» запустила гламурные ФрешКарты к мировой премьере Барби

16 сентября посетителей пяти супермаркетов ждут приятные сюрпризы и гламурные ФрешКарты из лимитированной коллекции. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Сначала на поиски розовых бонусов, ФрешКарт, а заодно и мужа, на улицы Иркутска вышла «кукла», с которой горожане могли познакомиться и сфотографироваться.

16 сентября с 13:00 до 17:00, соприкоснутся с кукольным миром посетители пяти супермаркетов. В «Слатах» по адресам: ул. Сухэ-Батора, 7, 18-й Советский пер, стр.4, мкр. Первомайский, 54, а также в ТРЦ «Цветной парк» на ул. Байкальская, 250/2 и ТЦ «Новая Дача» на 12 км Байкальского тракта – их встретят очаровательные жительницы Слаталэнда с воздушным угощением и сочными арбузами.

Тех, кто придет в розовом или сделает фото на кукольной фотозоне, ждут приятные сюрпризы от партнеров: для красоты, здоровья и отличного настроения. Но главная розовая новость от «Слаты» – выпуск лимитированной коллекции ФрешКарт, которая не оставит равнодушной ни одну девушку. Идеальная, гламурная и ещё более выгодная – до конца сентября кэшбек по розовой карте составит целых 15%. Получить такую можно только 16 сентября за покупку от 1 000 рублей. Количество карт ограничено.