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МТС на треть разогнала мобильный интернет для жителей Свирска

МТС усилила сеть LTE в городе Свирске Иркутской области. После установки дополнительного телеком-оборудования, скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть.

Новое оборудование LTE дополнительно покрывает территорию на въезде в город, частный сектор и район городской больницы. За счет интеллектуального перераспределения сигнала сети скорость мобильного интернета МТС во всем городе выросла на треть.

Позитивные изменения почувствовали более 11 тысяч свирчан в жилых кварталах, на набережной, центральной площади и в парке «Свирская ривьера» – визитной карточке города. Скорость доступа в сеть стала выше и внутри помещений – в Доме культуры, кинотеатре, супермаркетах и единственном в России музее мышьяка, созданном на месте бывшего засекреченного Ангарского металлургического завода,

«Мы постоянно мониторим нагрузку на сеть не только в крупных, но и в маленьких городах и других населенных пунктах региона и увеличиваем скорость интернета там, где это необходимо. После обновления сети наши абоненты в Свирске будут с большим комфортом смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах в хорошем качестве, смогут легко отправлять тяжелый контент в соцсетях и мессенджерах, пользоваться приложениями, слушать музыку онлайн, работать и учиться удаленно», — рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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