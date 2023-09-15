45% сибиряков хотели бы переехать жить за город

Более 40% жителей СФО хотели бы жить за городом, при этом 38% - недалеко от города, в котором живут сейчас. 30% наших земляков готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

45% сибиряков мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. При этом 27% привязаны к работе в городе и не хотят никуда переезжать – и это один из самых высоких показателей по стране. Уже живут за городом 11% опрошенных. 18% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 38% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас (также самый высокий показатель по стране). 19% мечтают о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 2% хотели бы переехать на русский Север, 1% - на Дальний Восток. 8% мечтают о переезде в другую страну.

16% хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 14% - в течение 2-3 лет, еще 11% - в течение 5 лет. 6% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, 11% - после ухода на пенсию. 12% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.

4% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, 5% хотели бы уложиться в 500 тысяч - 1 миллион рублей. 8% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 19% - в 3-5 миллионов, 17% отводят на это 6-10 миллионов. 9% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 2% - в 16 -20 миллионов, еще 7% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.

Арендовать дачу или дом за городом готовы 20% опрошенных (скорее да - 17%, определенно да - 3%). Не хотят арендовать дачу или загородный дом 67% (скорее нет - 31%, определенно нет - 36%). 13% затруднились с ответом.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.