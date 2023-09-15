Новый инвест-инструмент предложил россиянам Минфин

ИИС-3 объединит налоговые выгоды от счетов ИИС-1 и ИИС-2. Об этом рассказали «Известия».

ИИС – это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. При первом типе счета (ИИС-1, или тип А) сумма вычета зависит от пополнения счета в течение года. Максимальная сумма к вычету – 52 тыс. рублей. Второй тип (ИИС-2, или тип Б) предполагает освобождение от НДФЛ всего полученного дохода.

Возврат средств при этом возможен не ранее чем через три года при закрытии счета.

ИИС-3 – это новый инструмент инвестирования в ценные бумаги, который объединит налоговый профит от счетов ИИС-1 и ИИС-2. То есть владельцы ИИС-3 смогут и получать вычеты (исходя из суммы пополнения), и освободить полученную выгоду от налогообложения.

Пополнение нового типа счета – ИИС-3 – возможно без ограничения. Он предполагает комбинированный налоговый вычет. Во-первых, с взносов на сумму до 6% от дохода гражданина, а также c дополнительных 120 тыс. руб. в год, вносимых самостоятельно. Во-вторых, из полученного инвестиционного дохода при целевом расходовании накопленных средств. Минимальный срок инвестирования, дающий право на вычеты, составит десять.

ЦБ явно надеется привлечь в ИИС-3 большие средства. По мнению регулятора, они могут «стать источником устойчивой базы долгосрочных инвестиций на российском фондовом рынке».

В сравнении с другими инструментами регулятор отмечает, что использование кредитными организациями банковских вкладов «осуществляется на условиях, установленных банком, и в интересах банков», инвестиционный потенциал НПО «с учетом умеренного риск-аппетита НПФ» ограничен, а ИИС первых двух типов с их коротким инвестгоризонтом «не соответствует потребностям экономики» в долгосрочных ресурсах.