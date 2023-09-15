Банк «Открытие» запустил акцию «Карта, деньги, миллион!» для владельцев кредитных карт

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) объявил о старте акции для владельцев кредитных карт «120 дней» и Opencard. Для участия в акции «Карта, деньги, миллион!» владельцам кредитных карт «120 дней» или Opencard необходимо пройти регистрацию, совершить покупки на сумму от 5 000 рублей и пригласить друга оформить карту «120 дней» до 1 октября 2023 года. Участники акции, выполнившие все условия, будут объявлены победителями и разделят миллион рублей призового фонда.

Принять участие в акции могут все клиенты – владельцы кредитных карт «120 дней» и Opencard, прошедшие регистрацию на странице акции. Победителями акции с призовым фондом 1 миллион рублей станут держатели карты, которые совершат покупки от 5 000 рублей и пригласят друга оформить кредитную карту «120 дней» до 1 октября 2023 года включительно. В акции принимают участие как пластиковые, так и виртуальные карты.

Кредитную карту «120 дней» с бесплатным обслуживанием и бесплатным снятием наличных можно оформить онлайн в мобильном приложении или на сайте банка. Получить карту можно как в отделении «Открытия», так и с доставкой домой или в офис по указанному клиентом адресу.

Подробнее о карте «120 дней» можно узнать на сайте банка.