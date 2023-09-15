Дальневосточный банк возобновляет продажу страховых программ «Семейная защита» и «Моя защита» от компании «Югория», надёжного партнёра Банка, продукты которого всегда пользуются большим спросом клиентов.

Программа «Семейная защита» предусматривает страхование жизни и здоровья членов семьи от несчастных случаев – до 4 человек от года до 65 лет. Минимальный страховой взнос – 2000 рублей, максимальный – 7500 рублей. Страховые выплаты при этом достигают 500 тысяч рублей.

Программа «Моя защита» включает в себя риски, связанные с повреждением недвижимого имущества и гражданской ответственностью, возникающей в связи с этими рисками. Минимальный страховой взнос – 2000 рублей, максимальный – 6000 рублей. Страховые выплаты при этом достигают 550 тысяч рублей.