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Дальневосточный банк возобновляет продажу страховых программ «Семейная защита» и «Моя защита»

Дальневосточный банк возобновляет продажу страховых программ «Семейная защита» и «Моя защита» от компании «Югория», надёжного партнёра Банка, продукты которого всегда пользуются большим спросом клиентов.

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Программа «Семейная защита» предусматривает страхование жизни и здоровья членов семьи от несчастных случаев – до 4 человек от года до 65 лет. Минимальный страховой взнос – 2000 рублей, максимальный – 7500 рублей. Страховые выплаты при этом достигают 500 тысяч рублей.

Программа «Моя защита» включает в себя риски, связанные с повреждением недвижимого имущества и гражданской ответственностью, возникающей в связи с этими рисками. Минимальный страховой взнос – 2000 рублей, максимальный – 6000 рублей. Страховые выплаты при этом достигают 550 тысяч рублей.

Подробности – на сайте Банка и по телефону Единого контактного центра Банка – 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).
Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:LdtCK5Ywh

/ Сибирское Информационное Агентство /
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