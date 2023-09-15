Музей ИНК стал лауреатом V Национальной премии «Корпоративный музей»

Музей Иркутской нефтяной компании (ИНК) стал лауреатом V Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Лучшие образовательные проекты».

Всего в конкурсе участвовали 160 проектов. В шорт-лист прошел 71 музей из 47 городов. Очные защиты состоялись в Екатеринбурге.

Номинация «Образовательные проекты» стала самой конкурентной — за победу в ней боролись 11 претендентов. Музей ИНК успешно защитил программу «В поисках черного золота», адресованную ученикам 4–7 классов и включающую интерактивную экскурсию, квесты и тематическое занятие по книге «Нефть. Черное золото земли». За несколько месяцев, начиная с марта, участниками нового музейного проекта стали 330 школьников из Иркутска и других городов области.

Музей ИНК также завоевал третье место в номинации конкурса «Общественное признание», где победителей определяли по итогам интернет-голосования. В прошлом году музей компании занял на национальном конкурсе вторые места в номинациях «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция».

Основная экспозиция музея ИНК рассказывает об истории компании в контексте развития нефтедобычи в Восточной Сибири. В выставочном зале представлены макеты месторождений и строящегося Иркутского завода полимеров, интерактивные карты, а также фрагменты оборудования для бурения и транспорта сырья.